Катастрофа эфиопского Boeing: данные бортового самописца успешно изъяты

“Данные речевого самописца (CVR) были успешно извлечены BEA и переданы эфиопской команде следователей”, — сообщила организация в своем Twitter. Бюро подчеркивает, что пока не ознакомилось с аудиозаписями.

“Технические работы по расшифровке цифрового самописца параметров полета (FDR) продолжатся завтра утром”, — информировало BEA.

Ранее бюро сообщало о том, что в четверг цифровой самописец параметров полета и речевой самописец были доставлены во Францию для проведения экспертизы. За день до этого германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

Как сообщал УНН, анализ ДНК жертв авиакатастрофы Boeing 737 в Эфиопии займет до полугода.