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Міністр: у двох авіакатастроф Boeing 737 є схожі риси

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Дані з "чорних скриньок" літака Boeing 737 MAX 8, який 10 березня впав в Ефіопії, та аналогічного лайнера, який розбився в жовтні 2018 року в Індонезії, вказують на "схожі риси" цих двох авіакатастроф. Про це в неділю, 17 березня, заявила міністерка транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, передає УНН із посиланням на DW.

Міністр: у двох авіакатастроф Boeing 737 є схожі риси

"Між рейсом 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines та рейсом 610 індонезійської авіакомпанії Lion Air помічено чіткі схожі риси, які стануть предметом подальшого вивчення під час розслідування", - заявила журналістам Могес.

За її словами, попередній звіт щодо авіакататсрофи літака Ethiopian Airlines буде оприлюднено за "30 днів". Міністерка також повідомила, що американські та ефіопські експерти отримали з "чорних скриньок" всю потрібну їм інформацію та підтвердили її достовірність.

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Тим часом американське видання Seattle Times повідомило 17 березня про кілька значних дефектів нової системи контролю за польотами (MCAS), яка застосовується на літаках сімейства Boeing 737 MAX. За даними видання, Boeing недооцінив потужності цієї системи. Речник авіабудівної компанії однак зазначив, що MCAS була сертифікована відповідно до вимог Федерального управління цивільної авіації США (FAA).

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися деталі переговорів пілота Boeing з диспетчером перед катастрофою.

Нагадаємо, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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