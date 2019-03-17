Міністр: у двох авіакатастроф Boeing 737 є схожі риси

КИЇВ. 17 березня. УНН. Дані з "чорних скриньок" літака Boeing 737 MAX 8, який 10 березня впав в Ефіопії, та аналогічного лайнера, який розбився в жовтні 2018 року в Індонезії, вказують на "схожі риси" цих двох авіакатастроф. Про це в неділю, 17 березня, заявила міністерка транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес, передає УНН із посиланням на DW.