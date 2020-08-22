Министр спорта проверил ход реконструкции Луганского областного физического центра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Кременной министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и советник главы Офиса Президента Елена Горохова проверили ход реконструкции Луганского областного физического центра “Олимп”. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Вадим Гутцайт, передает УНН.
“Олимп’’ на Луганщине уже на стадии завершения!.. Скажу откровенно, доволен, работа идет полным ходом, центр на стадии завершения ремонта. Этот объект включен в программу президента ’’Украина — Чемпион!”, где строительство новых или реконструкция старых 25 спортивных объектов — “магнитики’’ во всех регионах государства”, — написал Гутцайт.
Он также отметил плодотворную работу главы Луганской ОГА Сергея Гайдая и руководителя регионального Управления молодежи и спорта Антона Волохова.
Как сообщал УНН, Украина работает над возможностью участия в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 годов.