Міністр спорту перевірив хід реконструкції Луганського обласного фізичного центру

’’Олімп’’ на Луганщині вже на стадії завершення!.. Скажу відверто, задоволений, робота йде повним ходом, центр на стадії завершення ремонту. Цей об’єкт включений в програму президента ’’Україна — Чемпіон!”, где будівництво нових або реконструкція старих 25 спортивних об’єктів — “магнітики’’ у всіх регіонах держави”, — написав Гутцайт.

Він також відзначив плідну роботу голови Луганської ОДА Сергія Гайдая та керівника регіонального Управління молоддю та спортом Антона Волохова.

Як повідомляв УНН, Україна працює над можливістю участі у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028 чи 2030 років.