Міністр спорту перевірив хід реконструкції Луганського обласного фізичного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Кременній міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та радник глави Офісу Президента Олена Горохова перевірили хід реконструкції Луганського обласного фізичного центру “Олімп”. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Вадим Гутцайт, передає УНН.
’’Олімп’’ на Луганщині вже на стадії завершення!.. Скажу відверто, задоволений, робота йде повним ходом, центр на стадії завершення ремонту. Цей об’єкт включений в програму президента ’’Україна — Чемпіон!”, где будівництво нових або реконструкція старих 25 спортивних об’єктів — “магнітики’’ у всіх регіонах держави”, — написав Гутцайт.
Він також відзначив плідну роботу голови Луганської ОДА Сергія Гайдая та керівника регіонального Управління молоддю та спортом Антона Волохова.
Як повідомляв УНН, Україна працює над можливістю участі у конкурсі на проведення Олімпійських ігор 2028 чи 2030 років.