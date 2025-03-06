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Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times

Киев • УНН

 • 23856 просмотра

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".

Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times

Министр обороны Великобритании Джон Хили отправится в среду в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы обсудить "параметры" европейского плана мира в Украине. Об этом сообщается на сайте британского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи будет обсужден мирный план для Украины, над которым работают США, Великобритания, Франция и европейские союзники.

В то же время издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Хили будет пытаться убедить Хегсета в том, что США должны будут предложить военный "защиту" европейским силам, если они хотят сдержать дальнейшую российскую агрессию - то, от чего Трамп до сих пор отказывался.

Хили также призовет американцев восстановить приостановленную военную помощь Украине, чтобы убедиться, что Зеленский занимает "самую сильную позицию" на мирных переговорах с москвой

- говорится в материале.

Авторы также отмечают, что в Британии "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине", чем предполагали некоторые официальные лица.

Напомним

Франция, Великобритания и Украина планируют завершить разработку мирного плана за несколько дней, чтобы представить его США и наладить отношения между Вашингтоном и Киевом. План предполагает краткосрочное перемирие и гарантии безопасности.

Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время - Ермак05.03.25, 18:51 • 20834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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