Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times
Киев • УНН
Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".
Министр обороны Великобритании Джон Хили отправится в среду в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы обсудить "параметры" европейского плана мира в Украине. Об этом сообщается на сайте британского правительства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время встречи будет обсужден мирный план для Украины, над которым работают США, Великобритания, Франция и европейские союзники.
В то же время издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Хили будет пытаться убедить Хегсета в том, что США должны будут предложить военный "защиту" европейским силам, если они хотят сдержать дальнейшую российскую агрессию - то, от чего Трамп до сих пор отказывался.
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Авторы также отмечают, что в Британии "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине", чем предполагали некоторые официальные лица.
Напомним
Франция, Великобритания и Украина планируют завершить разработку мирного плана за несколько дней, чтобы представить его США и наладить отношения между Вашингтоном и Киевом. План предполагает краткосрочное перемирие и гарантии безопасности.
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