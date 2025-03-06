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"Протягом днів, а не тижнів": Британія і Франція готують новий мирний план для України перед переговорами у США - Reuters

Київ • УНН

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Франція та Британія працюють над мирним планом для України, який планують представити США протягом кількох днів. План передбачає короткострокове перемир'я та гарантії безпеки, метою є покращення відносин між Вашингтоном і Києвом.

"Протягом днів, а не тижнів": Британія і Франція готують новий мирний план для України перед переговорами у США - Reuters

Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США й налагодити відносини між Вашингтоном та Києвом. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє УНН.

Деталі

За словами дипломатів, Франція та Велика Британія "будують мости" між США та Україною перед можливими переговорами у Вашингтоні.

Порушення американсько-українських стосунків додало нової гостроти зусиллям двох європейських ядерних держав щодо об’єднання ідей для мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом також передбачав ширші гарантії безпеки

- пише видання.

Зазначається, що у Великій Британії та Франції переконані, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.

Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів

- цитує видання одного з високопоставлених європейських дипломатів.

За словами іншого співрозмовника, ідея полягає в тому, щоб підготуватися до більш "здорового" діалогу між Вашингтоном і Києвом, та переконати керіництво США, що росія є агресором.

"Це могло б відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та Трампом, хоча на цьому етапі незрозуміло, чи буде це за участю Зеленського, чи лише британського та французького лідерів", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Команди України та США у середу, 5 березня, почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня, заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

США та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - Білий дім05.03.25, 23:00 • 17802 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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