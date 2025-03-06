"Протягом днів, а не тижнів": Британія і Франція готують новий мирний план для України перед переговорами у США - Reuters
Київ • УНН
Франція та Британія працюють над мирним планом для України, який планують представити США протягом кількох днів. План передбачає короткострокове перемир'я та гарантії безпеки, метою є покращення відносин між Вашингтоном і Києвом.
Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США й налагодити відносини між Вашингтоном та Києвом. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах, повідомляє УНН.
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За словами дипломатів, Франція та Велика Британія "будують мости" між США та Україною перед можливими переговорами у Вашингтоні.
Порушення американсько-українських стосунків додало нової гостроти зусиллям двох європейських ядерних держав щодо об’єднання ідей для мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом також передбачав ширші гарантії безпеки
Зазначається, що у Великій Британії та Франції переконані, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.
Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів
За словами іншого співрозмовника, ідея полягає в тому, щоб підготуватися до більш "здорового" діалогу між Вашингтоном і Києвом, та переконати керіництво США, що росія є агресором.
"Це могло б відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та Трампом, хоча на цьому етапі незрозуміло, чи буде це за участю Зеленського, чи лише британського та французького лідерів", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Команди України та США у середу, 5 березня, почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня, заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
США та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - Білий дім05.03.25, 23:00 • 17802 перегляди