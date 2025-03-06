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"В течение дней, а не недель": Великобритания и Франция готовят новый мирный план для Украины перед переговорами в США - Reuters

Киев • УНН

 • 21305 просмотра

Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины, который планируют представить США в течение нескольких дней. План предполагает краткосрочное перемирие и гарантии безопасности, целью является улучшение отношений между Вашингтоном и Киевом.

"В течение дней, а не недель": Великобритания и Франция готовят новый мирный план для Украины перед переговорами в США - Reuters

Франция, Великобритания и Украина планируют завершить разработку мирного плана в течение нескольких дней, чтобы представить его США и наладить отношения между Вашингтоном и Киевом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщает УНН.

Детали

По словам дипломатов, Франция и Великобритания "строят мосты" между США и Украиной перед возможными переговорами в Вашингтоне.

Нарушение американо-украинских отношений добавило новой остроты усилиям двух европейских ядерных держав по объединению идей для мирного плана, который изначально предусматривал бы короткое перемирие, но впоследствии также предусматривал бы более широкие гарантии безопасности

- пишет издание.

Отмечается, что в Великобритании и Франции уверены, что США будут необходимы для будущих гарантий.

Мы рассматриваем возможность заключить этот план в течение дней, а не недель

- цитирует издание одного из высокопоставленных европейских дипломатов.

По словам другого собеседника, идея заключается в том, чтобы подготовиться к более "здоровому" диалогу между Вашингтоном и Киевом и убедить руководство США, что россия является агрессором.

"Это могло бы открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на этом этапе неясно, будет ли это с участием Зеленского или только британских и французских лидеров", - говорится в статье.

Напомним

Команды Украины и США в среду, 5 марта, начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе, заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении.

США и Украина ведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых - Белый дом05.03.25, 23:00 • 17797 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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