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США и Украина ведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых - Белый дом

Киев • УНН

 • 17798 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила переговоры между США и Украиной по соглашению о полезных ископаемых. Советник по национальной безопасности США активно работает над этим вопросом и докладывает Трампу о прогрессе.

США и Украина ведут переговоры по соглашению о полезных ископаемых - Белый дом

Вашингтон и Киев ведут сейчас переговоры о подписании соглашения о недрах. Об этом на брифинге 5 марта рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналистов о том, когда можно ожидать подписания президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским соглашения о полезных ископаемых, Ливитт сказала: "Эти разговоры происходят, пока мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности (Майкла Уолца). Он очень усердно работает над этим. Мне кажется, что он шел в Овальный кабинет, чтобы сообщить президенту последние новости о том, на каком это этапе".

Пресс-секретарь администрации добавила, что президент Трамп "настроен на мирное соглашение" и "хочет, чтобы эта война закончилась".

Трамп на фоне готовности Украины подписать ресурсное соглашение хочет "большей" и "лучшей" сделки - CBS News05.03.25, 08:19 • 21501 просмотр

Добавим

Что касается приостановки американской помощи Украине военным оборудованием и разведданными, Левитт сказала, что это "пауза для оценки". А письмо Зеленского к Трампу, о котором глава Белого дома сообщил накануне во время обращения к Конгрессу, пресс-секретарь назвала "позитивным знаком в правильном направлении".

Напомним

В своем выступлении на совместном заседании Конгресса во вторник вечером Трамп сказал, что Зеленский прислал ему письмо ранее того же дня, в котором украинский лидер предложил подписать соглашение о полезных ископаемых "в любое удобное для вас время".

Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в любом удобном формате - Зеленский04.03.25, 18:09 • 18941 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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