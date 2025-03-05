США та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини - Білий дім

Вашингтон і Київ ведуть нині перемовини про те, щоб підписати угоду про надра. Про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Каролін Лівітт, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

На запитання журналістів про те, коли можна очікувати підписання президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським угоди про корисні копалини, Лівітт сказала: "Ці розмови відбуваються, поки ми говоримо. Я щойно бачила радника з національної безпеки (Майкла Волца). Він дуже важко працює над цим. Мені здається, що він йшов до Овального кабінету, щоб повідомити президенту останні новини про те, на якому це етапі".

Прессекретарка адміністрації додала, що президент Трамп "налаштований на мирну угоду" і "хоче, щоб ця війна закінчилася".

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Щодо призупинення американської допомоги Україні військовим обладнанням та розвідданими, Левітт сказала, що це "пауза для оцінки". А лист Зеленського до Трампа, про який глава Білого дому повідомив напередодні під час звернення до Конгресу, речниця назвала "позитивним знаком у правильному напрямку".

Нагадаємо

У своєму виступі на спільному засіданні Конгресу у вівторок ввечері Трамп сказав, що Зеленський надіслав йому листа раніше того ж дня, у якому український лідер запропонував підписати угоду щодо корисних копалин "у будь-який зручний для вас час".

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