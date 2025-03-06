Міністр оборони Британії їде до США: проситиме відновити військову допомогу Україні - Financial Times
Київ • УНН
Глава британського оборонного відомства Джон Хілі у Вашингтоні обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом мирний план для України. У Британії "зітхнули з полегшенням" через те, що виступ президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок мав "більш примирливий тон щодо України".
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі вирушить у середу до Вашингтона, щоб зустрітися зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом, щоб обговорити "параметри" європейського плану миру в Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду, інформує УНН.
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Зазначається, що під час зустрічі буде обговорено мирний план для України, над яким працюють США, Велика Британія, Франція та європейські союзники.
Водночас видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомляє, що Хілі намагатиметься переконати Гегсета в тому, що США повинні будуть запропонувати військовий "захист" європейським силам, якщо вони хочуть стримати подальшу російську агресію - те, від чого Трамп досі відмовлявся.
Хілі також закликатиме американців відновити призупинену військову допомогу Україні, щоб переконатися, що Зеленський займає "найсильнішу позицію" на мирних переговорах з москвою
Автори також зазначають, що у Британії "зітхнули з полегшенням" через те, що виступ президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок мав "більш примирливий тон щодо України", ніж передбачали деякі офіційні особи.
Нагадаємо
Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США й налагодити відносини між Вашингтоном та Києвом. План передбачає короткострокове перемир'я та гарантії безпеки.
Україна та США домовилися про зустріч команд найближчим часом - Єрмак05.03.25, 18:51 • 20835 переглядiв