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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Министр обороны Румынии: опасность морских мин у Черного моря огромна

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:07  •  9787 просмотра

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95 морских мин были найдены в Черном море с момента вторжения России в Украину, что представляет огромную опасность, которая требует постоянной готовности к обезвреживанию, по словам министра обороны Румынии.

Опасность морских мин возле Черного моря огромная. С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Черном море было обнаружено 95 мин, одну из которых обнаружили сегодня вблизи курорта Костинешть.

Об этом изданию Digi24 рассказал министр обороны Румынии Анджел Тилвар, передает УНН.

Детали

Как заявил изданию Тилвар, опасность морских мин у Черного моря огромна, необходимо быть готовыми для их обезвреживания в любой момент. По его словам, с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину в Черном море было обнаружено 95 мин.

Румынско-болгарско-турецкая инициатива по созданию противоминной группы на Черном море заслуживает еще большей похвалы, поскольку, как я уже сказал, со временем появилось 95 мин. Вероятность их повторного появления достаточно высока, поэтому мы создали эту инициативу, которая является открытой, и я могу к ней присоединиться, и мы также имеем запросы на членство от других союзников, чтобы иметь возможность обеспечить безопасность на Черном море

- сказал министр обороны.

Ранее сообщалось, что в четверг в Черном море, вблизи курорта Костинешть была обнаружена морская мина.

Напомним,

Летом прошлого года на румынском побережье в городе Костинешть, одном из известных румынских курортов на берегу Черного моря, произошел взрыв. Сообщалось, что, вероятно, взрыв вызвала морская мина. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
chyornoe-moreЧерное море
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