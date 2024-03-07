Міністр оборони Румунії: небезпека морських мін біля Чорного моря величезна
Київ • УНН
95 морських мін були знайдені в Чорному морі з моменту вторгнення Росії в Україну, що становить величезну небезпеку, яка вимагає постійної готовності до знешкодження, за словами міністра оборони Румунії.
Небезпека морських мін біля Чорного моря величезна. З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну у Чорному морі було виявлено 95 мін, одну з яких виявили сьогодні поблизу курорту Костінешть.
Про це виданню Digi24 розповів міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, передає УНН.
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Як заявив виданню Тилвар, небезпека морських мін біля Чорного моря величезна, необхідно бути готовими для їх знешкодження в будь-який момент. За його словами, з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну у Чорному морі було виявлено 95 мін.
Румунсько-болгарсько-турецька ініціатива щодо створення протимінної групи на Чорному морі заслуговує ще більшої похвали, оскільки, як я вже сказав, з часом з’явилося 95 мін. Імовірність їх повторної появи досить висока, тому ми створили цю ініціативу, яка є відкритою, і я можу до неї приєднатися, і ми також маємо запити на членство від інших союзників, щоб мати можливість забезпечити безпеку на Чорному морі
Раніше повідомлялося, що у четвер у Чорному морі, поблизу курорту Костінешть була виявлена морська міна.
Нагадаємо
Влітку минулого року на румунському узбережжі у місті Костинешть, одному із відомих румунських курортів на березі Чорного моря, стався вибух. Повідомлялося, що, ймовірно, вибух спричинила морська міна.