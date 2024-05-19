Министр обороны Германии требует еще 3,8 млрд евро на военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус требует от своего правительства предоставить дополнительные 3,8 млрд евро для Украины. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Федеральное правительство Германии сталкивается со срочной необходимостью найти дополнительные миллиарды евро для поддержки Украины. Министр обороны Борис Писториус заявил о потребности в дополнительных 3,8 млрд евро для военной помощи Украине в текущем финансовом году.

В этом году Германия уже предоставила Киеву 7,1 млрд евро военной помощи. Эти средства используются для оплаты военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности, а также для финансирования перезаказов оружия, которое Бундесвер передал украинской армии.

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Из выделенных Германией 7,1 миллиарда для Украины почти все запланировано, только 300 миллионов осталось на закупку нового оружия или боеприпасов.

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