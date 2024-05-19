Міністр оборони Німеччини вимагає ще 3,8 млрд євро на військову допомогу Україні
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагає від свого уряду додаткових 3,8 мільярда євро на військову допомогу Україні в поточному фінансовому році на додаток до вже наданих 7,1 мільярда євро.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагає від свого уряду надати додаткових 3,8 млрд євро для України. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
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Федеральний уряд Німеччини стикається з терміновою необхідністю знайти додаткові мільярди євро для підтримки України. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив про потребу в додаткових 3,8 млрд євро для військової допомоги Україні в поточному фінансовому році.
Цього року Німеччина вже надала Києву 7,1 млрд євро військової допомоги. Ці кошти використовуються для оплати військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості, а також для фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав українській армії.
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З виділених Німеччиною 7,1 мільярда для України майже все заплановано, лише 300 мільйонів залишилося на закупівлю нової зброї чи боєприпасів.
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