Министр обороны Британии предположил, что война в Украине будет продолжаться и в 2024-м году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил во вторник, что война между россией и Украиной, вероятно, продолжится в следующем году, передает УНН со ссылкой на NYT.
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«Я настроен оптимистично, и считаю, что между этим и следующим годами Украина и в дальнейшем будет иметь импульс и позицию силы», — сказал Уоллес журналистам во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия.
Уоллес, однако, предупредил, что «не будет никакого момента волшебной палочки, когда россия распадется».
Добавим
Великобритания была одним из главных спонсоров Киева, поставляя стране тяжелое вооружение, в частности танки Challenger 2. Британия подготовила 10 тысяч украинских военных, по данным Минобороны, и обязалась обучить в этом году еще 20 тысяч.
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