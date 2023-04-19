Министр обороны Британии предположил, что война в Украине будет продолжаться и в 2024-м году

Детали

«Я настроен оптимистично, и считаю, что между этим и следующим годами Украина и в дальнейшем будет иметь импульс и позицию силы», — сказал Уоллес журналистам во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия.

Уоллес, однако, предупредил, что «не будет никакого момента волшебной палочки, когда россия распадется».

Добавим

Великобритания была одним из главных спонсоров Киева, поставляя стране тяжелое вооружение, в частности танки Challenger 2. Британия подготовила 10 тысяч украинских военных, по данным Минобороны, и обязалась обучить в этом году еще 20 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не надо сводить контрнаступление только к активным наступательным действиям, речь идет о стратегической цели ВСУ – Маляр