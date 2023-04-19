Міністр оборони Британії припустив, що війна в Україні буде тривати і в 2024-му році
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив у вівторок, що війна між росією та Україною, ймовірно, триватиме в наступному році, передає УНН із посиланням на NYT.
Деталі
«Я налаштований оптимістично, і вважаю, що між цим і наступним роками Україна й надалі матиме імпульс і позицію сили», — сказав Уоллес журналістам під час поїздки до Вашингтона, округ Колумбія.
Уоллес, однак, попередив, що «не буде жодного моменту чарівної палички, коли росія розпадеться».
Додамо
Велика Британія була одним із головних спонсорів Києва, постачаючи країні важке озброєння, зокрема танки Challenger 2. Британія підготувала 10 тисяч українських військових, за даними Міноборони, і зобов’язалася навчити цього року ще 20 тисяч.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не треба зводити контрнаступ лише до активних наступальних дій, йдеться про стратегічну мету ЗСУ – Маляр