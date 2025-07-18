Министр из Индии на самом деле не умер: Meta извинилась после казуса со своим автопереводом
Киев • УНН
Компания Meta принесла извинения после того, как ее автоперевод ошибочно сообщил о смерти главного министра индийского штата Карнатака Сиддарамайи. Министр опубликовал соболезнования по поводу смерти актрисы, но алгоритмы перевели это как его собственную смерть.
Министр индийского штата опубликовал пост в Facebook и Instagram в связи со смертью актрисы, на что алгоритмы соответствующих соцсетей осуществили автоперевод в таком виде: господин Сиддарамайя "ушел из жизни".
Компания Meta принесла извинения после этого инцидента.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Meta извинилась после того, как пост главного министра Индии в социальных сетях был неправильно переведен на некоторых из ее платформ. Как отмечается, проблема изначально заключалась в том, что автоперевод объявил индийского министра "мертвым".
На этой неделе главный министр штата Карнатака Сиддарамайя опубликовал пост соболезнования на языке каннада в связи со смертью актрисы Б. Сароджи Деви. Но когда посты были автоматически переведены на английский язык, в них ошибочно было сказано, что именно господин Сиддарамайя "ушел из жизни".
Справка
Каннада (ಕನ್ನಡ, kannaḍa) — дравидийский язык, распространенный в юго-западной Индии. Каннада не относится к индоевропейским языкам, но санскрит сильно повлиял на нее. Некоторые военные понятия каннада заимствовала из хинди и маратхи.
Первые записи на языке каннада датируются серединой первого тысячелетия. Основу литературного языка каннада в X в. заложил поэт Пампа.
Министр был взбешен
Господин Сиддарамайя, поняв, что текст был ошибочно переведен как свидетельствующий о его смерти, раскритиковал функцию автоматического перевода Meta.
Медиа-советник Сиддарамайи К.В. Прабхакар написал Meta письмо, в котором попросил исправить перевод и временно приостановить автоперевод каннада, пока его точность не улучшится.
Он также призвал компанию сотрудничать с экспертами по языку каннада, чтобы предотвратить подобные ошибки.
В Meta отреагировали на досадный случай
Представитель Meta накануне сообщил PTI, что платформа "исправила проблему". Он признал неточный перевод с языка "каннада".
Мы приносим извинения за то, что это произошло
Дополнение
Meta не прокомментировала, приостановит ли она переводы на каннада, пока точность перевода не будет улучшена, - пишет ВВС.
Напомним
Евросоюз планировал наложить штрафы на Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках.
Цукерберг инвестирует сотни миллиардов в суперинтеллект: Meta построит дата-центры размером с города15.07.25, 07:58 • 4590 просмотров