Министр из Индии на самом деле не умер: Meta извинилась после казуса со своим автопереводом

$41.870.05
48.450.07
ukenru
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 13073 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
07:05 • 23807 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
05:41 • 31814 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 184676 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 143102 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 121796 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 126178 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 111603 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 489688 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 173096 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
74%
746мм
Популярные новости
Москву атакуют беспилотники: россияне жалуются на звуки взрывов, аэропорт Внуково ввел план "Ковер"17 июля, 23:40 • 55101 просмотра
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"18 июля, 01:34 • 32009 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 44429 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый02:58 • 54080 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата05:33 • 23774 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 184691 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 159656 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 170882 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 353667 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 489692 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Словакия
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 54319 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 65700 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 181810 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 243510 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 256844 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Министр из Индии на самом деле не умер: Meta извинилась после казуса со своим автопереводом

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Компания Meta принесла извинения после того, как ее автоперевод ошибочно сообщил о смерти главного министра индийского штата Карнатака Сиддарамайи. Министр опубликовал соболезнования по поводу смерти актрисы, но алгоритмы перевели это как его собственную смерть.

Министр из Индии на самом деле не умер: Meta извинилась после казуса со своим автопереводом

Министр индийского штата опубликовал пост в Facebook и Instagram в связи со смертью актрисы, на что алгоритмы соответствующих соцсетей осуществили автоперевод в таком виде: господин Сиддарамайя "ушел из жизни".

Компания Meta принесла извинения после этого инцидента.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Meta извинилась после того, как пост главного министра Индии в социальных сетях был неправильно переведен на некоторых из ее платформ. Как отмечается, проблема изначально заключалась в том, что автоперевод объявил индийского министра "мертвым".

На этой неделе главный министр штата Карнатака Сиддарамайя опубликовал пост соболезнования на языке каннада в связи со смертью актрисы Б. Сароджи Деви. Но когда посты были автоматически переведены на английский язык, в них ошибочно было сказано, что именно господин Сиддарамайя "ушел из жизни".

- говорится в материале ВВС.

Справка

Каннада (ಕನ್ನಡ, kannaḍa) — дравидийский язык, распространенный в юго-западной Индии.  Каннада не относится к индоевропейским языкам, но санскрит сильно повлиял на нее.  Некоторые военные понятия каннада заимствовала из хинди и маратхи.

Первые записи на языке каннада датируются серединой первого тысячелетия. Основу литературного языка каннада в X в. заложил поэт Пампа.

Министр был взбешен

Господин Сиддарамайя, поняв, что текст был ошибочно переведен как свидетельствующий о его смерти, раскритиковал функцию автоматического перевода Meta.

Медиа-советник Сиддарамайи К.В. Прабхакар написал Meta письмо, в котором попросил исправить перевод и временно приостановить автоперевод каннада, пока его точность не улучшится.

Он также призвал компанию сотрудничать с экспертами по языку каннада, чтобы предотвратить подобные ошибки.

В Meta отреагировали на досадный случай

Представитель Meta накануне сообщил PTI, что платформа "исправила проблему". Он признал неточный перевод с языка "каннада".

Мы приносим извинения за то, что это произошло

- добавил представитель Meta.

Дополнение

Meta не прокомментировала, приостановит ли она переводы на каннада, пока точность перевода не будет улучшена, - пишет ВВС.

Напомним

Евросоюз планировал наложить штрафы на Apple и Meta за нарушение Закона о цифровых рынках.

Цукерберг инвестирует сотни миллиардов в суперинтеллект: Meta построит дата-центры размером с города15.07.25, 07:58 • 4590 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Индия
Apple Inc.
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9