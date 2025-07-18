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Міністр з Індії насправді не помер: Meta вибачилася після казусу зі своїм автоперекладом

Київ • УНН

 • 3236 перегляди

Компанія Meta принесла вибачення після того, як її автопереклад помилково повідомив про смерть головного міністра індійського штату Карнатака Сіддарамайї. Міністр опублікував співчуття щодо смерті акторки, але алгоритми переклали це як його власну смерть.

Міністр з Індії насправді не помер: Meta вибачилася після казусу зі своїм автоперекладом

Міністр індійського штату опублікував пост у Facebook та Instagram у зв'язку зі смертю акторки, на що алгоритми відповідних соцмереж здійснили автопереклад у такому вигляді: пан Сіддарамайя "пішов з життя".

Компанія Meta принесла вибачення після цього інциденту.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Meta вибачилася після того, пост головного міністра Індії в соціальних мережах був неправильно перекладений на деяких з її платформ. Як зазначається, проблема спочатку була у тому, що автопереклад оголосив індійського міністра "мертвим".

На цьому тижні, головний міністр штату Карнатака Сіддарамайя опублікував пост співчуття мовою Kannada зв'язку зі смертю актриси Б. Сароджа Деві. Але коли пости були автоматично перекладені на англійську мову, в них помилково було сказано, що пан саме Сіддарамайя "пішов з життя".

- ідеться у матеріалі ВВС.

Довідка

Ка́ннада (ಕನ್ನಡ, kannaḍa) - дравідійська мова, поширена в південно-західній Індії. Кannaḍa не належить до індоєвропейських мов, але санскрит сильно вплинув на неї. Деякі військові поняття ка́ннада запозичила із гінді й маратхі.

Перші записи мовою ка́ннада датуються серединою першого тисячоліття. Основу літературної мови ка́ннада у X ст. заклав поет Пампа.

Міністр був розлючений

Пан Сіддарамайя зрозумівши, що текст був помилково перекладений як такий, що свідчить про його смерть, розкритикував функцію автоматичного перекладу Meta.

Медіа-радник Сіддарамайї К.В. Прабхакар написав Meta листа, в якому попросив виправити переклад і тимчасово призупинити автопереклад кannada, доки його точність не покращиться.

Він також закликав компанію співпрацювати з експертами з мови кannada, щоб запобігти подібним помилкам.

У Meta відреагували на прикрий випадок

Представник Meta напередодні повідомив PTI, що платформа "виправила проблему". Він визнав про неточний переклад з мови "каннаду". 

Ми просимо вибачення за те, що це сталося

- додав речник Meta.

Доповнення

Meta не прокоментувала, чи призупинить вона переклади на каннаду, доки точність перекладу не буде покращена, - пише ВВС.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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