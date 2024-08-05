В интервью ведущей шведской газете Dagens Nyheter, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём сообщил, что Китай способствует войне рф против Украины, поэтому важно ввести экономические санкции в отношении КНР и, таким образом, способствовать концу российской агрессии. Пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем предложил ввести новые санкции ЕС против китайских компаний, обвинив представителей КНР в действиях, которые помогают рф обходить санкции ЕС, - речь идет об экспорте товаров в эту россию через третьи страны.

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Своим поведением Китай поддерживает военные действия России в Украине. Чтобы положить конец российской агрессии, важно пересмотреть экономические санкции, введенные ЕС. К сожалению, мы видим, что некоторые западные товары попадают в Россию через третьи страны... Это относится, например, к Китаю - заявил Биллстрем в интервью ведущей шведской газете Dagens Nyheter в понедельник, 5 августа.

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