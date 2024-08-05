Совет ЕС сегодня, 5 августа, принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 человек за их роль во внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Детали

Санкции ввели, в частности, в отношении двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗиК) министерства внутренних дел страны. Как отмечается, ГУБАЗиК является одним из основных органов, ответственных за политические преследования в беларуси, включая "произвольные и незаконные аресты и жестокое обращение, в том числе пытки, в отношении активистов и членов гражданского общества".

Также ограничительные меры ввели в отношении представителей судебной системы, а именно прокуроров и судей, которые, как указали в Совете ЕС, "выносили политически мотивированные приговоры, в частности в отношении граждан, которые протестовали против фальсификации президентских выборов 2020 года или просто высказывали свое мнение против режима лукашенко". Кроме того, в подсанкционный список попали и руководители различных исправительных учреждений (тюрем и СИЗО).

Так санкции ввели в отношении гендиректора крупнейшего государственного информационного агентства "Белорусское телеграфное агентство" (БелТА) Ирины Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председателя Молодежного совета при Национальном собрании беларуси Никиты Рачиловского, а также бывшего руководителя пресс-службы лукашенко и генерального директора БелТА Дмитрия Жука.

"Эти пропагандисты режима охотно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, проводимых государственными органами, распространяли дезинформацию, подготовленную как белорусскими, так и российскими властями, и пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкций предусматривают замораживание активов. В отношении физических лиц также действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

В общем ограничительные меры ЕС в отношении беларуси пока распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.

Дополнение

Санкции приняты накануне четвертой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. В своих выводах от 19 февраля 2024 года Совет ЕС выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в беларуси и решительно осудил продолжающиеся кампании преследования и запугивания всех слоев общества со стороны белорусского режима.

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