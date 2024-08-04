Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что санкции против рф нужно только усиливать до тех пор, пока россия продолжает вооруженную агрессию. Цель санкций - усиление санкций до полной остановки ВПК рф, невозможности зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим - и войны. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Общей целью всех россиян должно быть освобождение рф от безумного диктатора путина и его режима, а не борьба с санкциями. Санкции нужно только усиливать до тех пор, пока россия продолжает вооруженную агрессию. Потому что вся суть режима путина - это желание геноцида, уничтожение украинцев как нации, захват территории - заявил Ермак.

Он отметил, что санкции - это то, что сдерживает военную машину режима и не дает ему развиваться в желании убивать людей, детей.

"Усиление санкций до полной остановки ВПК рф, невозможности зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим - и войны. Вот это цель. Потому что преступления режима только лишают будущего всех россиян", - добавил Ермак.

Напомним

ЕС ввел 14-й пакет санкций против рф в связи с войной россии против Украины, вводя еще больше ограничений для таких секторов российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложняя обход санкций ЕС.