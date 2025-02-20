Министр экономики Японии планирует визит в США для переговоров по пошлинам
Киев • УНН
Министр экономики Японии Эдзи Муто планирует визит в США для переговоров по освобождению от пошлин. Япония подчеркивает важность своей высококачественной стали и алюминия для американского рынка.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Эдзи Муто организует визит в Соединенные Штаты, чтобы обратиться к правительству США с просьбой освободить японские товары от предложенных пошлин, которые вводит администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, ожидается, что Муто проведет переговоры с представителями администрации США, включая Говарда Лютника, генерального директора компании финансовых услуг, кандидатура которого во вторник была утверждена Сенатом США на должность министра торговли США.
По словам источника, на фоне того, что Япония экспортирует высококачественную сталь и алюминий, которые невозможно закупить в Соединенных Штатах, Муто попытается убедить своих коллег в том, что освобождение от пошлин на эту продукцию пойдет на пользу Соединенным Штатам.
Он также, вероятно, подчеркнет, что японские автопроизводители, такие как Toyota Motor Corp. создали рабочие места за счет увеличения инвестиций в свои операции в США.
Напомним
Как ранее сообщал Bloomberg, правительство Японии обратилось к президенту США Дональду Трампу с просьбой исключить японские компании из-под действия новых тарифов на сталь и алюминий.
В частности, с 12 марта 2025 года вступят в силу 25% пошлины.