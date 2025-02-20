Міністр економіки Японії планує візит до США для переговорів щодо мит
Київ • УНН
Міністр економіки Японії Едзі Муто планує візит до США для переговорів щодо звільнення від мит. Японія наголошує на важливості своєї високоякісної сталі та алюмінію для американського ринку.
Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Едзі Муто організовує візит до Сполучених Штатів, щоб звернутися до уряду США з проханням звільнити японські товари від запропонованих мит, які вводить адміністрація президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.
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Як повідомляє ЗМІ, очікується, що Муто проведе переговори з представниками адміністрації США, включаючи Говарда Лютніка, генерального директора компанії фінансових послуг, кандидатура якого у вівторок була затверджена Сенатом США на посаду міністра торгівлі США.
За словами джерела, на тлі того, що Японія експортує високоякісну сталь і алюміній, які неможливо закупити в Сполучених Штатах, Муто спробує переконати своїх колег в тому, що звільнення від мит на цю продукцію піде на користь Сполученим Штатам.
Він також, імовірно, підкреслить, що японські автовиробники, такі як Toyota Motor Corp. створили робочі місця за рахунок збільшення інвестицій у свої операції в США.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв Bloomberg, уряд Японії звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній.
Зокрема, з 12 березня 2025 року набудуть чинності 25% мита.