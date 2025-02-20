Міністр економіки Японії планує візит до США для переговорів щодо мит

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Едзі Муто організовує візит до Сполучених Штатів, щоб звернутися до уряду США з проханням звільнити японські товари від запропонованих мит, які вводить адміністрація президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, очікується, що Муто проведе переговори з представниками адміністрації США, включаючи Говарда Лютніка, генерального директора компанії фінансових послуг, кандидатура якого у вівторок була затверджена Сенатом США на посаду міністра торгівлі США.

За словами джерела, на тлі того, що Японія експортує високоякісну сталь і алюміній, які неможливо закупити в Сполучених Штатах, Муто спробує переконати своїх колег в тому, що звільнення від мит на цю продукцію піде на користь Сполученим Штатам.

Він також, імовірно, підкреслить, що японські автовиробники, такі як Toyota Motor Corp. створили робочі місця за рахунок збільшення інвестицій у свої операції в США.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Bloomberg, уряд Японії звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням виключити японські компанії з-під дії нових тарифів на сталь і алюміній.

Зокрема, з 12 березня 2025 року набудуть чинності 25% мита.