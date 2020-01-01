Министерство внутренних дел пояснил, почему не реагирует на нарушение запрета запускать фейерверки

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему правоохранители не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнику, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

“Объясняем — решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехника до окончания ООС, то есть до нашей победы”, — указали в МВД.

В ведомстве также отметили, что: “Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились”.

Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Как сообщал УНН, в МВД сообщили, что новогодняя ночь в Украине — прошла без нарушений.

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