Міністерство внутрішніх справ пояснило, чому не реагує на порушення заборони запускати феєрверки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чому правоохоронці не реагують на порушення про заборону використовувати піротехніку, пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.
“Пояснюємо — рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги”, — вказали у МВС.
У відомстві також зазначили, що: “Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися”.
Відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.
Як повідомляв УНН, у МВС повідомили, що новорічна ніч в Україні — минула без порушень.