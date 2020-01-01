У МВС повідомили, що новорічна ніч в Україні - минула без порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Новорічна ніч на території України пройшла без особливих правопорушень. Публічну безпеку і порядок забезпечували 2040 патрульних поліцейських, пише УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
“Поки ви святкували — патрульні стежили, аби ніщо не завадило вам безпечно відпочити. На нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Вони забезпечували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України”, — вказано у повідомленні МВС.
Правоохоронці опрацювали 2716 викликів, з них 335 — про порушення тиші.
“Нічна зміна пройшла без особливих порушень публічної безпеки нашими громадянами”, — додали у МВС.
Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі і нестимуть службу у місцях проведення святкових заходів.