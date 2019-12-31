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У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

У новорічну ніч поліція працюватиме в посиленому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У новорічну ніч правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі і нестимуть службу у місцях проведення святкових заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"У ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави заплановано 910 святкових заходів. Вони пройдуть у 702 населених пунктах. За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян. Відтак Національна поліція посилить заходи безпеки у новорічну ніч. Зокрема на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців", - вказали у поліції.

Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також координуватиме роботу усіх підрозділів.

Нагадаємо, у МВС пообіцяли забезпечити правопорядок у святковий період. 

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