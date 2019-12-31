В новогоднюю ночь полиция будет работать в усиленном режиме

"В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства запланировано 910 праздничных мероприятий. Они пройдут в 702 населенных пунктах. По предварительным расчетам, участие в праздновании примет более миллиона граждан. Поэтому Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - указали в полиции.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

Напомним, в МВД пообещали обеспечить правопорядок в праздничный период.