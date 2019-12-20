У МВС пообіцяли забезпечити правопорядок у святковий період

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Органи Міністерства внутрішніх справ України під час свят будуть координувати свою роботу на безпеку громадян і недопущення провокацій. Про це заявив сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.