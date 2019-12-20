У МВС пообіцяли забезпечити правопорядок у святковий період
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Органи Міністерства внутрішніх справ України під час свят будуть координувати свою роботу на безпеку громадян і недопущення провокацій. Про це заявив сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"Робота всіх органів МВС у святковий період буде максимально координована та націлена на безпеку громадян і недопущення провокацій", - сказав Яровий.
За його словами, розроблено комплекс заходів для забезпечення безпеки та порядку. Правоохоронці системи МВС працюватимуть у чіткій взаємодії та координації під час великої кількості святкових заходів на території держави. Заходи, які відбуватимуться за участю дітей, перебуватимуть на контролі в тому числі й у рятувальників ДСНС.
"Для забезпечення безпеки в місцях, де проводитимуться масові дитячі святкування, залучатимуться інспектори ювенальної превенції. За потреби, поліція забезпечить супровід організованих груп дітей", - зазанчив Яровий.
У свою чергу, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що у святковий період рятувальники посилено забезпечуватимуть пожежну безпеку, а також оперативне реагування. Також очільник ДСНС України додав, що аналіз обстановки у сфері пожежної безпеки свідчить про збільшення на 12% надзвичайних ситуацій.
"На об’єктах з масовим перебуванням людей в 2019 році виникло 348 пожеж, на яких загинуло 39 і травмовано 80 осіб. Перевірки цих об’єктів свідчать, що їх керівниками не забезпечується пожежна безпека та нехтуються всі норми та Правила пожежної безпеки", - сказав Чечоткін.
Нагадаємо, на зимові свята в Україні призначили вже 33 додаткових поїзди та продовжили маршрути восьми поїздів.