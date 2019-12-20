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В МВД пообещали обеспечить правопорядок в праздничный период

В МВД пообещали обеспечить правопорядок в праздничный период

Киев  •  УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Органы Министерства внутренних дел Украины во время праздников будут координировать свою работу на безопасность граждан и недопущения провокаций. Об этом заявил сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Работа всех органов МВД в праздничный период будет максимально координированная и нацелена на безопасность граждан и недопущения провокаций", - сказал Яровой.

По его словам, разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка. Правоохранители системы МВД будут работать в четком взаимодействии и координации при большом количестве праздничных мероприятий на территории государства. Мероприятия, которые пройдут с участием детей, будут находиться на контроле в том числе и у спасателей ГСЧС.

"Для обеспечения безопасности в местах, где будут проводиться массовые детские празднования, будут привлекаться инспекторы ювенальной превенции. При необходимости полиция обеспечит сопровождение организованных групп детей", - зазанчив Яровой.

В свою очередь, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в праздничный период спасатели будут усиленно обеспечивать пожарную безопасность, а также оперативное реагирование. Также глава ГСЧС Украины добавил, что анализ обстановки в сфере пожарной безопасности свидетельствует об увеличении на 12% чрезвычайных ситуаций.

"На объектах с массовым пребыванием людей в 2019 году возникло 348 пожаров, на которых погибли 39 и травмированы 80 человек. Проверки этих объектов свидетельствуют, что их руководителями обеспечивается пожарная безопасность и попираются все нормы и Правила пожарной безопасности", - сказал Чечеткин.

Напомним, на зимние праздники в Украине назначили уже 33 дополнительных поезда и продолжили маршруты восьми поездов.

Украинские Национальные Новости

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