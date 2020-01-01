В МВД сообщили, что новогодняя ночь в Украине - прошла без нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Новогодняя ночь на территории Украины прошла без особых правонарушений. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 2040 патрульных полицейских, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
“Пока вы праздновали — патрульные следили, чтобы ничто не мешало вам безопасно отдохнуть. На ночную смену заступило 2040 стражей порядка. Они обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины”, — указано в сообщении МВД.
Правоохранители проработали 2716 вызовов, из них 335 — о нарушении тишины.
“Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами”, — добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь правоохранители будут работать в усиленном режиме и будут нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.