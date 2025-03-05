Министерство экономики обещает, что выплаты по "Национальному кэшбэку" пройдут в ближайшее время
Киев • УНН
Министерство экономики сообщило о задержке выплат по программе "Национальный кэшбэк" за декабрь-январь. 3,4 млн украинцев должны получить 714 млн гривен в ближайшее время.
Выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за декабрь - январь задерживаются. Но Министерство экономики заявляет, что они уже в обработке.
Об этом сообщило Минэкономики, пишет УНН.
Отмечается, что выплата кэшбэка обычно приходит в 20-х числах месяца. Министерство обещает, что все выплаты состоятся вскоре в полном объеме: 3,4 млн украинцев получат 714 млн гривен за декабрь и январь.
Правительство уже выделило средства, но операционные процессы требуют немного больше времени, чем мы ожидали. Как только станет известна точная дата зачисления средств - мы сразу сообщим об этом на сайте программы
Министерство поблагодарило всех, кто покупает украинское и участвует в программе.
Напоминаем
За пять месяцев с запуска программы "Национальный кэшбэк" количество активных пользователей превысило 5 млн. Всего за все время по состоянию на начало февраля украинцы накопили почти 1,3 млрд гривен кэшбэка. За январь 2025 года - 414 млн гривен.
Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители подали для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, которые присоединились к программе. В программе может участвовать каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка на месяц - 3000 гривен.