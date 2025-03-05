Мінекономіки обіцяє, що виплати за “Національним кешбеком” пройдуть найближчим часом
Київ • УНН
Мінекономіки повідомило про затримку виплат за програмою "Національний кешбек" за грудень-січень. 3,4 млн українців мають отримати 714 млн гривень найближчим часом.
Виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень - січень затримуються. Але Міністерство економіки заявляє, що вони вже в обробці.
Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.
Зазначається, що виплата кешбеку зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Міністерство обіцяє, що усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі: 3,4 млн українців отримають 714 млн гривень за грудень і січень.
Уряд уже виділив кошти, але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів - ми одразу повідомимо про це на сайті програми
Міністерство подякувало всім, хто купує українське та бере участь у програмі.
Нагадаємо
За п’ять місяців від запуску програми "Національний кешбек" кількість активних користувачів перевищила 5 млн. Загалом за увесь час станом на початок лютого українці накопичили майже 1,3 млрд гривень кешбеку. За січень 2025 року - 414 млн гривень.
Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми. В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць - 3000 гривень.