Мінекономіки обіцяє, що виплати за “Національним кешбеком” пройдуть найближчим часом

Виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень - січень затримуються. Але Міністерство економіки заявляє, що вони вже в обробці.

Про це повідомило Мінекономіки, пише УНН.

Зазначається, що виплата кешбеку зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Міністерство обіцяє, що усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі: 3,4 млн українців отримають 714 млн гривень за грудень і січень.

Уряд уже виділив кошти, але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів - ми одразу повідомимо про це на сайті програми