Минималка для нардепов: Зеленский ответил на петицию

Детали

Зеленский отметил, что обеспечение потребностей армии и социальная защита населения всегда будет оставаться неизменным приоритетом государства. В то же время Украина является правовым государством и по закону размер окладов народных депутатов определяет Верховная Рада.

Президент поручил проработать поднятые в петиции вопросы Премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Напомним

После появления петиции внефракционный народный депутат Антон Яценко зарегистрировал в Раде законопроект об уменьшении зарплат парламентариев к минималке и лишении их надбавок на время действия военного положения.

Народные избранники и эксперты называют такую ​​инициативу популистской. Мол, Яценко пытается пиариться на беде украинцев. К тому же некоторые коллеги Яценко обращают внимание, что для него депутатская зарплата, пожалуй, и не имеет большого значения, ведь он успел навариться на своих коррупционных схемах. А аналитики движения “Честно” отмечают, что нардеп только на рекламу в Facebook тратил больше, чем зарабатывал как депутат.

Отметим, по данным ОПОРЫ, с начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Яценко не зарегистрировал ни одного законопроекта ни как автор, ни как соавтор. Поэтому, вероятно, законопроект о зарплатах нардепов – его первая законодательная инициатива с начала полномасштабной войны.