Автор законопроекту про зменшення зарплат нардепів Яценко витрачав на рекламу у Facebook більше, ніж депутатська зарплата – рух “Чесно”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Нардеп Антон Яценко, який зареєстрував законопроект про зменшення зарплат парламентарів до мінімалки, витрачав на рекламу у Facebook більше, ніж заробляв як народний депутат. Про це повідомив аналітик руху “Чесно” Ігор Фещенко, передає УНН.
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“Для багатьох депутатів, що 30 тисяч, що 6,5 тисяч, що відсутність офіційної зарплати – не принципово. Особливо для Яценка, який останні роки тільки на рекламу у Facebook витрачав більше ніж його зарплата і всі додаткові депутатські виплати. Разом з тим, я вірю і знаю, що відчутна частина депутатів реально живуть лише на зарплати, відповідально ставляться до своїх обов'язків і роблять багато чого корисного. Частина з них воює на фронті і вмудряється виконувати свої депутатські функції”, – зазначив Фещенко.
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Нагадаємо
Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки.
Економіст Олександр Охрименко вважає, що зекономити багато коштів цей законопроект не допоможе. Ба більше, він буде спонукати народних обранців брати хабарі.
А у бюджетному комітеті ВР назвали цю ініціативу популістською.