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Автор законопроекта об уменьшении зарплат нардепов Яценко тратил на рекламу в Facebook больше, чем депутатская зарплата – движение "Честно"

Киев • УНН

 • 198680 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Нардеп Антон Яценко, который зарегистрировал законопроект об уменьшении зарплат парламентариев до минималки, тратил на рекламу в Facebook больше, чем зарабатывал как народный депутат. Об этом сообщил аналитик движения “Честно” Игорь Фещенко, передает УНН.

Автор законопроекта об уменьшении зарплат нардепов Яценко тратил на рекламу в Facebook больше, чем депутатская зарплата – движение "Честно"

Цитата

“Для многих депутатов, что 30 тысяч, что 6,5 тысяч, что отсутствие официальной зарплаты – не принципиально. Особенно для Яценко, который в последние годы только на рекламу в Facebook тратил больше, чем его зарплата и все дополнительные депутатские выплаты. Вместе с тем, я верю и знаю, что ощутимая часть депутатов реально живут только на зарплаты, ответственно относятся к своим обязанностям и делают много полезного. Часть из них воюет на фронте и умудряется выполнять свои депутатские функции”, – отметил Фещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Когда украл на 100500 лет вперед”: Железняк оценил инициативу нардепа Яценко уменьшить зарплаты парламентариев до минималки

Напомним

Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Экономист Александр Охрименко считает, что сэкономить много средств этот законопроект не поможет. Более того, он будет побуждать народных избранников брать взятки. 

А в бюджетном комитете ВР назвали эту инициативу популистской.

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