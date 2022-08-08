Черкаські нардепи-мажоритарники виявилися найменш продуктивними у розробці законопроектів під час війни - ОПОРА

Деталі

За період з 24 лютого до 5 липня черкаські мажоритарники сукупно долучилися до розробки 18 законопроєктів, що становить 4,26% від усіх зареєстрованих у Верховній Раді. За той самий час депутати з Харківщини долучилися до розробки 144 законопроєктів (34%), Запоріжжя — 100 (23,6%). Серед аутсайдерів поруч із черкаськими нардепами опинилися донецькі та херсонські депутати із 26 та 21 законопроектами на всіх відповідно.

Зазначається, що позафракційний депутат Антон Яценко за вказаний період не зареєстрував жодного законопроекту, ані як автор, ані як співавтор. Зазначимо, що Яценко навіть не брав участі у голосуванні за введення воєнного стану 24 лютого. Водночас він активно займався розгортанням боротьби проти місцевої влади на Черкащині та ініціюванням кримінальних справ проти голови ОВА Ігоря Табурця.

Додамо, що вже 5 серпня на сайті Раді з'явився законопроект авторства Яценка, що пропонує зменшити зарплати народних обранців до мінімалки на час війни.