Черкасские нардепы-мажоритарщики оказались менее продуктивными в разработке законопроектов во время войны - ОПОРА

Детали

За период с 24 февраля по 5 июля черкасские мажоритарщики совокупно приобщились к разработке 18 законопроектов, что составляет 4,26% от всех зарегистрированных в Верховной Раде. За то же время депутаты из Харьковщины присоединились к разработке 144 законопроектов (34%), Запорожья — 100 (23,6%). Среди аутсайдеров рядом с черкасскими нардепами оказались донецкие и херсонские депутаты с 26 и 21 законопроектами на всех соответственно.

Отмечается, что внефракционный депутат Антон Яценко за указанный период не зарегистрировал ни один законопроект ни как автор, ни как соавтор. Отметим, что Яценко даже не участвовал в голосовании за введение военного положения 24 февраля. В то же время он активно занимался развертыванием борьбы против местных властей в Черкасской области и инициированием уголовных дел против главы ОВА Игоря Табурца.

Добавим, что уже 5 августа на сайте Раде появился законопроект авторства Яценко, предлагающий уменьшить зарплаты народных избранников до минималки на время войны.