“Коли вкрав на 100500 років вперед”: Железняк оцінив ініціативу нардепа Яценка зменшити зарплати парламентарів до мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Народний депутат Ярослав Железняк вважає, що ідея про зменшення зарплат парламентарів, яку запропонував його колега Антон Яценко, могла спасти на думку людині, що встигла накрасти багато грошей, а тому не звертала уваги на депутатську зарплату. Таку думку він висловив у коментарях в Facebook, передає УНН.
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“Коли людина вкрала на 100500 років вперед, то, напевно, тільки дізнався, що за це йому ще зарплата приходила”, - зазначив Железняк.
Нагадаємо
Позафракційний нардеп Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки.
Голова бюджетного комітету ВР вважає, що такий законопроект є популістським, а сам Яценко піариться на біді українців.
Зазначимо, що Яценко відомий корупційними схемами. У 2018 році журналісти виявили таку схему у системі оцінки нерухомості, пов’язану із електронними майданчиками-посередниками. За даними розслідувачів, ці майданчики за гроші забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна, утім фактично жодного функціонала не мали. За оцінкою журналістів, за перший місяць роботи цієї схеми сайти-посередники заробили мінімум 23 мільйони гривень. Розслідувачі припустили, що ці майданчики можуть бути пов’язані з Антоном Яценко. У 2019 році Верховна Рада ухвалила законопроект, який ліквідував так звані “майданчики Яценка”.