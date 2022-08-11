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Когда украл на 100500 лет вперед: Железняк оценил инициативу нардепа Яценко уменьшить зарплаты парламентариев до минималки

Киев • УНН

 • 279535 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат Ярослав Железняк считает, что идея об уменьшении зарплат парламентариев, которую предложил его коллега Антон Яценко, могла прийти в голову человеку, успевшему наворовать много денег, а потому не обращавшего внимания на депутатскую зарплату. Такое мнение он высказал в комментариях в Facebook, передает УНН.

Когда украл на 100500 лет вперед: Железняк оценил инициативу нардепа Яценко уменьшить зарплаты парламентариев до минималки

Цитата

“Когда человек украл на 100500 лет вперед, то, наверное, только узнал, что за это ему еще зарплата приходила”, - отметил Железняк.

Напомним

Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Глава бюджетного комитета ВР считает, что такой законопроект является популистским, а сам Яценко пиарится на беде украинцев. 

Отметим, что Яценко известен коррупционными схемами. В 2018 году журналисты обнаружили такую ​​схему в системе оценки недвижимости, связанную с электронными площадками-посредниками. По данным расследователей, эти площадки за деньги обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества, однако фактически ни одного функционала у них не было. По оценке журналистов, за первый месяц работы этой схемы сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. Расследователи предположили, что эти площадки могут быть связаны с Антоном Яценко. В 2019 году Верховная Рада приняла законопроект, ликвидировавший так называемые “площадки Яценко”.

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