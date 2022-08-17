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Мінімалка для нардепів: Зеленський відповів на петицію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо зменшення зарплат нардепів та урядовців до мінімалки і направлення зекономлених коштів на армію. Відповідь розміщено на сайті Президента, передає УНН.

Мінімалка для нардепів: Зеленський відповів на петицію

Деталі

Зеленський зазначив, що забезпечення потреб армії та соціальний захист населення завжди залишатиметься незмінним пріоритетом держави. Водночас Україна є правовою державою і згідно із законом, розмір окладів народних депутатів визначає Верховна Рада.

Президент доручив опрацювати порушені в петиції питання Прем’єр-міністру Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Нагадаємо

Після появи петиції позафракційний народний депутат Антон Яценко зареєстрував в Раді законопроект про зменшення зарплат парламентарів до мінімалки та позбавлення їх надбавок на час дії воєнного стану.

Народні обранці та експерти називають таку ініціативу популістською. Мовляв, Яценко намагається піаритися на біді українців. До того ж деякі колеги Яценка звертають увагу, що для нього депутатська зарплата, мабуть, і не має великого значення, адже він встиг наваритися на своїх корупційних схемах. А аналітики руху “Чесно” зазначають, що нардеп лише на рекламу у Facebook витрачав більше, ніж заробляв як депутат. 

Зазначимо, за даними ОПОРИ, з початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Яценко не зареєстрував жодного законопроекту ані як автор, ані як співавтор. Тож, ймовірно, законопроект про зарплати нардепів - його перша законодавча ініціатива від початку повномасштабної війни.

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