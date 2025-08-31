$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 15706 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 40695 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 67218 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 82733 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 100357 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249948 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108386 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84496 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98574 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 315908 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Мины в Боснии и Герцеговине до сих пор убивают: молодой фермер погиб после того, как попытался запустить своих коз в вольер

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Боснии и Герцеговине 19-летний мужчина погиб, наступив на мину, пытаясь выпустить коз в вольер. Это произошло спустя 30 лет после окончания войны, где мины до сих пор представляют смертельную угрозу.

Мины в Боснии и Герцеговине до сих пор убивают: молодой фермер погиб после того, как попытался запустить своих коз в вольер

Спустя три десятилетия после окончания войны в Боснии и Герцеговине мины и взрывные устройства, заложенные во время войны, все еще представляют смертельную угрозу для населения.

Передает УНН со ссылкой на Slobodna Evropa и 24UR.

Детали

В Боснии и Герцеговине, в селе Ходжичи близ Добоя, 19-летний мужчина погиб, ступив на минное поле, пытаясь выпустить коз в вольер. Трагический инцидент произошел около 17:50, минувшей ночью. На место происшествия немедленно прибыл дежурный прокурор, чтобы возглавить расследование.

30 лет прошло после окончания войны, Босния и Герцеговина до сих пор живет на огромном поле противопехотных мин. По оценкам, по всей территории их до сих пор разбросаны сотни тысяч мин. 

Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия28.08.25, 02:54 • 6613 просмотров

Справка

  • за время войны с 1992 по 1995 год погибло 6 690 человек;
    • в послевоенный период погибли более 1700 человек

      Во время разминирования в Боснии и Герцеговине погибло 134 сапера, из которых 53 сапера погибли.

      по итогам 2024 года не было зарегистрировано никаких несчастных случаев, связанных с минами.

      Согласно данным, хранящимся Центром разминирования Боснии и Герцеговины (BHMAC) и Администрацией гражданской защиты Федерации Боснии и Герцеговины, минные поля после войны покрывали более 4200 квадратных километров, что составляет 8,9 процента ее территории.

      Оценка BHMAC, проведенная два года назад, показала, что почти 900 квадратных километров поверхности страны до сих пор относится к категории территорий, где есть подозрение относительно мин.

      В Одесской области три человека погибли на пляже, подорвавшись на мине10.08.25, 14:02 • 4605 просмотров

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Босния и Герцеговина