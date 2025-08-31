Мины в Боснии и Герцеговине до сих пор убивают: молодой фермер погиб после того, как попытался запустить своих коз в вольер

Спустя три десятилетия после окончания войны в Боснии и Герцеговине мины и взрывные устройства, заложенные во время войны, все еще представляют смертельную угрозу для населения.

Детали

В Боснии и Герцеговине, в селе Ходжичи близ Добоя, 19-летний мужчина погиб, ступив на минное поле, пытаясь выпустить коз в вольер. Трагический инцидент произошел около 17:50, минувшей ночью. На место происшествия немедленно прибыл дежурный прокурор, чтобы возглавить расследование.

30 лет прошло после окончания войны, Босния и Герцеговина до сих пор живет на огромном поле противопехотных мин. По оценкам, по всей территории их до сих пор разбросаны сотни тысяч мин.

Справка

за время войны с 1992 по 1995 год погибло 6 690 человек;

в послевоенный период погибли более 1700 человек

Во время разминирования в Боснии и Герцеговине погибло 134 сапера, из которых 53 сапера погибли.

по итогам 2024 года не было зарегистрировано никаких несчастных случаев, связанных с минами.

Согласно данным, хранящимся Центром разминирования Боснии и Герцеговины (BHMAC) и Администрацией гражданской защиты Федерации Боснии и Герцеговины, минные поля после войны покрывали более 4200 квадратных километров, что составляет 8,9 процента ее территории.

Оценка BHMAC, проведенная два года назад, показала, что почти 900 квадратных километров поверхности страны до сих пор относится к категории территорий, где есть подозрение относительно мин.

