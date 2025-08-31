$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 15717 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 40728 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 67246 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 82761 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 100378 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 249956 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108395 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84496 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98575 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 315917 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Міни у Боснії та Герцеговині досі вбивають: молодий фермер загинув після того, як спробував запустити своїх кіз у вольєр

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Боснії та Герцеговині 19-річний чоловік загинув, наступивши на міну, намагаючись випустити кіз у вольєр. Це сталося через 30 років після закінчення війни, де міни досі становлять смертельну загрозу.

Міни у Боснії та Герцеговині досі вбивають: молодий фермер загинув після того, як спробував запустити своїх кіз у вольєр

Через три десятиліття після закінчення війни в Боснії та Герцеговині міни та вибухові пристрої, закладені під час війни, все ще становлять смертельну загрозу для населення.

Передає УНН із посиланням на Slobodna Еvropa та 24UR.

Деталі

У Боснії та Герцеговині, в селі Ходжичі поблизу Добоя, 19-річний чоловік загинув, ступивши на мінне поле, намагаючись випустити кіз у вольєр.  Трагічний інцидент сталався близько 17:50, минулої доби. На місце події негайно прибув черговий прокурор, щоб очолити розслідування.

30 років пройшло після закінчення війни, Боснія і Герцеговина досі живе на величезному полі протипіхотних мін. За оцінками, по всій території їх досі розкидано сотні тисяч мин. 

Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї28.08.25, 02:54 • 6613 переглядiв

Довідка

  • а час війни з 1992 по 1995 рік загинуло 6 690 осіб;
    • у повоєнний період загинули понад 1700 осіб

      Під час розмінування в Боснії та Герцеговині загинуло 134 сапери, з яких 53 сапери загинули.

      за підсумками 2024 року не було зареєстровано жодних нещасних випадків, пов'язаних з мінами.

      Згідно з даними, що зберігаються Центром розмінної діяльності Боснії та Герцеговини (BHMAC) та Адміністрацією цивільного захисту Федерації Боснії і Герцеговини, мінні поля після війни покривали понад 4200 квадратних кілометрів, що становить 8,9 відсотка її території.

      Оцінка BHMAC, проведена два роки тому, показала, що майже 900 квадратних кілометрів поверхні країни досі належить до категорії територій, де є підозра щодо мін.

      На Одещині троє людей загинули на пляжі, підірвавшись на міні10.08.25, 14:02 • 4605 переглядiв

      Ігор Тележніков

