Міни у Боснії та Герцеговині досі вбивають: молодий фермер загинув після того, як спробував запустити своїх кіз у вольєр
Київ • УНН
У Боснії та Герцеговині 19-річний чоловік загинув, наступивши на міну, намагаючись випустити кіз у вольєр. Це сталося через 30 років після закінчення війни, де міни досі становлять смертельну загрозу.
Через три десятиліття після закінчення війни в Боснії та Герцеговині міни та вибухові пристрої, закладені під час війни, все ще становлять смертельну загрозу для населення.
Передає УНН із посиланням на Slobodna Еvropa та 24UR.
Деталі
У Боснії та Герцеговині, в селі Ходжичі поблизу Добоя, 19-річний чоловік загинув, ступивши на мінне поле, намагаючись випустити кіз у вольєр. Трагічний інцидент сталався близько 17:50, минулої доби. На місце події негайно прибув черговий прокурор, щоб очолити розслідування.
30 років пройшло після закінчення війни, Боснія і Герцеговина досі живе на величезному полі протипіхотних мін. За оцінками, по всій території їх досі розкидано сотні тисяч мин.
Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї28.08.25, 02:54 • 6613 переглядiв
Довідка
- а час війни з 1992 по 1995 рік загинуло 6 690 осіб;
- у повоєнний період загинули понад 1700 осіб
Під час розмінування в Боснії та Герцеговині загинуло 134 сапери, з яких 53 сапери загинули.
за підсумками 2024 року не було зареєстровано жодних нещасних випадків, пов'язаних з мінами.
Згідно з даними, що зберігаються Центром розмінної діяльності Боснії та Герцеговини (BHMAC) та Адміністрацією цивільного захисту Федерації Боснії і Герцеговини, мінні поля після війни покривали понад 4200 квадратних кілометрів, що становить 8,9 відсотка її території.
Оцінка BHMAC, проведена два роки тому, показала, що майже 900 квадратних кілометрів поверхні країни досі належить до категорії територій, де є підозра щодо мін.
На Одещині троє людей загинули на пляжі, підірвавшись на міні10.08.25, 14:02 • 4605 переглядiв