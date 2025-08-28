Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї

Під час спеціального заходу за участі Президента України та іноземних послів українські розвідники продемонстрували премʼєр-міністру Канади Марку Карні технології, що використовує російський військово-промисловий комплекс у дронах та ракетах. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Більшість презентованих складових зброї — західного та китайського виробництва, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів - зазначили в ГУР.

Деталі

Серед представлених зразків — системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми та інші компоненти, а також збиті російські БпЛА "Shahed" та "дельта".

Системна міжнародна координація дозволить унеможливити обхід санкцій та посилити тиск на державу-агресора - зазначив військовослужбовець ГУР Шифр.

Крім того, партнерам презентували аналітичну платформу "War&Sanctions", що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російській зброї та протидіяти обходу санкцій. Електронна база платформи регулярно оновлюється новими зразками, дослідженими фахівцями ГУР та науковцями.

Нагадаємо

Нещодавно Newsweek повідомляли, що іноземний бізнес сплатив понад 20 мільярдів доларів податків кремлю у 2024 році. З 2022 року ця сума сягнула 60 мільярдів доларів, що становить половину військового бюджету рф на 2025 рік.

