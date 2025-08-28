Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї

$41.400.03
48.270.21
ukenru
27 серпня, 17:11 • 13522 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 30795 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 110072 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 72121 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 43996 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 61651 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 49370 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47119 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 122914 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 125580 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.3м/с
78%
754мм
Популярнi новини
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 48245 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 46910 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 30760 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко19:59 • 12616 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 20:53 • 14943 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 46930 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 48267 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 110078 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 124476 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 122918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 30778 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 72113 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 77479 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 76367 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 109953 перегляди
Актуальне
Північний потік
Свіфт
Іскандер (ОТРК)
Мі-8
Дія (сервіс)

Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Українські розвідники продемонстрували іноземним послам технології російського ВПК, що використовуються у дронах та ракетах. Більшість компонентів виявилися західного та китайського виробництва, що свідчить про залежність рф від імпорту.

Фахівці ГУР МО України показали премʼєр-міністру Канади компоненти російської зброї

Під час спеціального заходу за участі Президента України та іноземних послів українські розвідники продемонстрували премʼєр-міністру Канади Марку Карні технології, що використовує російський військово-промисловий комплекс у дронах та ракетах. Про це пише УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Більшість презентованих складових зброї — західного та китайського виробництва, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів

- зазначили в ГУР.

Деталі

Серед представлених зразків — системи машинного зору та штучного інтелекту, лідари, CRP-антени, Mesh-модеми та інші компоненти, а також збиті російські БпЛА "Shahed" та "дельта". 

Системна міжнародна координація дозволить унеможливити обхід санкцій та посилити тиск на державу-агресора 

- зазначив військовослужбовець ГУР Шифр.

Крім того, партнерам презентували аналітичну платформу "War&Sanctions", що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російській зброї та протидіяти обходу санкцій. Електронна база платформи регулярно оновлюється новими зразками, дослідженими фахівцями ГУР та науковцями.

Нагадаємо

Нещодавно Newsweek повідомляли, що іноземний бізнес сплатив понад 20 мільярдів доларів податків кремлю у 2024 році. З 2022 року ця сума сягнула 60 мільярдів доларів, що становить половину військового бюджету рф на 2025 рік.

рф застосовує новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування - ГУР20.08.25, 09:11 • 3642 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Марк Карні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Шахед-136
Канада
Україна