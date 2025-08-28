Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия
Украинские разведчики продемонстрировали иностранным послам технологии российского ВПК, используемые в дронах и ракетах. Большинство компонентов оказались западного и китайского производства, что свидетельствует о зависимости рф от импорта.
Во время специального мероприятия с участием Президента Украины и иностранных послов украинские разведчики продемонстрировали премьер-министру Канады Марку Карни технологии, которые использует российский военно-промышленный комплекс в дронах и ракетах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Большинство представленных составляющих оружия — западного и китайского производства, что наглядно демонстрирует критическую зависимость российского военно-промышленного комплекса от импортного оборудования и компонентов
Среди представленных образцов — системы машинного зрения и искусственного интеллекта, лидары, CRP-антенны, Mesh-модемы и другие компоненты, а также сбитые российские БпЛА "Shahed" и "дельта".
Системная международная координация позволит исключить обход санкций и усилить давление на государство-агрессора
Кроме того, партнерам представили аналитическую платформу "War&Sanctions", позволяющую отслеживать использование западных компонентов в российском оружии и противодействовать обходу санкций. Электронная база платформы регулярно обновляется новыми образцами, исследованными специалистами ГУР и учеными.
Недавно Newsweek сообщали, что иностранный бизнес уплатил более 20 миллиардов долларов налогов кремлю в 2024 году. С 2022 года эта сумма достигла 60 миллиардов долларов, что составляет половину военного бюджета рф на 2025 год.
