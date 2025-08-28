Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия

$41.400.03
48.270.21
ukenru
27 августа, 17:11 • 13516 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 30786 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 110060 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 72112 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 43991 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61647 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49367 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47118 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 122909 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125580 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.3м/с
78%
754мм
Популярные новости
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 48245 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 46910 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 30760 просмотра
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"17:57 • 4790 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 14943 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 46923 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 48259 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 110068 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 122913 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97517 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Беларусь
Германия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 30767 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 72107 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 77475 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 76363 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 109949 просмотра
Актуальное
Северный поток
СВИФТ
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)

Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украинские разведчики продемонстрировали иностранным послам технологии российского ВПК, используемые в дронах и ракетах. Большинство компонентов оказались западного и китайского производства, что свидетельствует о зависимости рф от импорта.

Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия

Во время специального мероприятия с участием Президента Украины и иностранных послов украинские разведчики продемонстрировали премьер-министру Канады Марку Карни технологии, которые использует российский военно-промышленный комплекс в дронах и ракетах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Большинство представленных составляющих оружия — западного и китайского производства, что наглядно демонстрирует критическую зависимость российского военно-промышленного комплекса от импортного оборудования и компонентов

- отметили в ГУР.

Детали

Среди представленных образцов — системы машинного зрения и искусственного интеллекта, лидары, CRP-антенны, Mesh-модемы и другие компоненты, а также сбитые российские БпЛА "Shahed" и "дельта". 

Системная международная координация позволит исключить обход санкций и усилить давление на государство-агрессора 

- отметил военнослужащий ГУР Шифр.

Кроме того, партнерам представили аналитическую платформу "War&Sanctions", позволяющую отслеживать использование западных компонентов в российском оружии и противодействовать обходу санкций. Электронная база платформы регулярно обновляется новыми образцами, исследованными специалистами ГУР и учеными.

Напомним

Недавно Newsweek сообщали, что иностранный бизнес уплатил более 20 миллиардов долларов налогов кремлю в 2024 году. С 2022 года эта сумма достигла 60 миллиардов долларов, что составляет половину военного бюджета рф на 2025 год.

рф применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления - ГУР20.08.25, 09:11 • 3642 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Марк Карни
Главное управление разведки Украины
Шахед-136
Канада
Украина