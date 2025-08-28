Специалисты ГУР МО Украины показали премьер-министру Канады компоненты российского оружия

Во время специального мероприятия с участием Президента Украины и иностранных послов украинские разведчики продемонстрировали премьер-министру Канады Марку Карни технологии, которые использует российский военно-промышленный комплекс в дронах и ракетах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Большинство представленных составляющих оружия — западного и китайского производства, что наглядно демонстрирует критическую зависимость российского военно-промышленного комплекса от импортного оборудования и компонентов - отметили в ГУР.

Детали

Среди представленных образцов — системы машинного зрения и искусственного интеллекта, лидары, CRP-антенны, Mesh-модемы и другие компоненты, а также сбитые российские БпЛА "Shahed" и "дельта".

Системная международная координация позволит исключить обход санкций и усилить давление на государство-агрессора - отметил военнослужащий ГУР Шифр.

Кроме того, партнерам представили аналитическую платформу "War&Sanctions", позволяющую отслеживать использование западных компонентов в российском оружии и противодействовать обходу санкций. Электронная база платформы регулярно обновляется новыми образцами, исследованными специалистами ГУР и учеными.

Напомним

Недавно Newsweek сообщали, что иностранный бизнес уплатил более 20 миллиардов долларов налогов кремлю в 2024 году. С 2022 года эта сумма достигла 60 миллиардов долларов, что составляет половину военного бюджета рф на 2025 год.

