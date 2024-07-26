Из-за постоянных атак россиян на энергетику Украины, прогноз роста ВВП уменьшился с 4,6% до 3,5% до конца года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас был прогноз до конца роста ВВП в размере 4,6%, но в связи с атаками врага на инфраструктуру Минэкономики и правительство уменьшило прогноз роста экономики до 3,5%. На сегодня мы не видим это критическим. Мы можем аккумулировать достаточный ресурс, чтобы обеспечить все собственные обязательства - сказал Марченко.

Он надеюсь, что последние принятые решения, в частности по стимулированию создания диверсифицированной энергосети, а также ремонт и восстановление инфраструктуры позволят нам решить этот вопрос", - отметил Сергей Марченко.

Напомним

Вчера же, 25 июля Национальный банк улучшил свой экономический прогноз роста экономики Украины до 3,7%.