Минфин получил первые предложения по реформированию ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министерство финансов получило первые предложения по реформированию Государственной фискальной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Министерства финансов Украины в Facebook.
По данным Минфина, 31 января состоялось учредительное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу реформы ГФС. В состав этой группы вошли ведущие эксперты, представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины.
"В итоге, Минфин получил предложения от 6 участников Межведомственной рабочей группы от представителей ГФС, Общественного совета при Минфине и Общественного совета при ГФС, Ассоциации налогоплательщиков Украины, Европейской бизнес ассоциации и представителя научного сообщества", - отметили в Министерстве.
Сейчас полученные предложения прорабатываются специалистами Минфина, после чего будут подготовлены соответствующие проекты положений, направленных на рассмотрение правительства.
Напомним, Минфин получил право на управление "Укрэнерго".