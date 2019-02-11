Минфин получил первые предложения по реформированию ГФС

По данным Минфина, 31 января состоялось учредительное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу реформы ГФС. В состав этой группы вошли ведущие эксперты, представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины.



"В итоге, Минфин получил предложения от 6 участников Межведомственной рабочей группы от представителей ГФС, Общественного совета при Минфине и Общественного совета при ГФС, Ассоциации налогоплательщиков Украины, Европейской бизнес ассоциации и представителя научного сообщества", - отметили в Министерстве.



Сейчас полученные предложения прорабатываются специалистами Минфина, после чего будут подготовлены соответствующие проекты положений, направленных на рассмотрение правительства.



Напомним, Минфин получил право на управление "Укрэнерго".