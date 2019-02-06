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Мінфін отримав право на управління "Укренерго"

Мінфін отримав право на управління "Укренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго", повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП "НЕК "Укренерго", створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 1001, 4 лютого 2019 року. З моменту підписання документу "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.

Стратегічне управління та контроль за діяльністю "Укренерго" здійснюватиме наглядова рада компанії. До її складу увійшли чотири незалежні члени, які є досвідченими професіоналами і мають значний міжнародний досвід трансформаційних процесів в енергетиці, а також три представники держави.

Завданням Міністерства фінансів є прискорити процес корпоратизації Укренерго. Це дозволить досягти значного прогресу в імплементації законодавства про ринок електроенергії, уможливить сертифікацію "Укренерго", як незалежного оператора системи передачі електроенергії та дозволить відокремити контроль за виробництвом електроенергії та її передачею. Це питання є умовою щодо отримання Україною другого траншу кредитних коштів у сумі 500 млн євро в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Національна енергетична компанія "Укренерго" є державним підприємством, підпорядковується Міністерству фінансів України і виступає гарантом цілісноcті та надійного функціонування Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України.

Нагадаємо, корпоратизація та сертифікація ДП “НЕК “Укренерго” як незалежного системного оператораи і передача його Мінфіну є передумовою отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 1 млрд євро.

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