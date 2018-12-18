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Рішення щодо "Укренерго" пов'язане з траншем 1 млрд євро від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Корпоратизація та сертифікація ДП “НЕК “Укренерго” як незалежного системного оператора є передумовою отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 1 млрд євро. 14 листопада Кабмін своїм рішенням передав “Укренерго” в управління Мінфіну. Рішення оприлюднено сьогодні. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, передає УНН.

Рішення щодо "Укренерго" пов'язане з траншем 1 млрд євро від ЄС

“Завданням Міністерства фінансів є необхідність прискорити процес корпоратизації „Укренерго“ та запровадити високі стандарти корпоративного управління у компанії. Це дозволить досягти значного прогресу в імплементації законодавства про ринок електроенергії, уможливить сертифікацію „Укренерго“ як незалежного оператора системи передачі електроенергії та дозволить відокремити контроль за виробництвом електроенергії та її передачею, що є передумовою отримання наступних траншів макрофінансової допомоги від ЄС”, — сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Міністерство фінансів не має конфлікту функцій, бо не є розробником галузевої політики та власником, зате є автором реформи корпоративного управління в державних банках, і це є запорукою успішного запровадження системи корпоративного управління “Укренерго” та його сталого розвитку.

“Мінфін має великий інституційний досвід управління об’єктами державної власності, зокрема банками, і є автором реформи корпоративного управління в державних банках, яка спрямована на утвердження міжнародних стандартів корпоративного управління”, — додала Маркарова.

Стратегічне управління та контроль за діяльністю “Укренерго” здійснюватиме наглядова рада компанії. До її складу увійшли чотири незалежні члени, які є професіоналами і мають значний міжнародний досвід трансформаційних процесів в енергетиці, а також три представники держави.

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Нагадаємо, 14 вересня 2018 року Україна і Євросоюз підписали меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду щодо надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV, macro-financial assistance) на 1 млрд доларів.

30 листопада Єврокомісія ухвалила рішення надати Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в сумі 500 млн євро. 11 грудня Україна отримала перший транш 500 млн євро.

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