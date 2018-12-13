В Європейській комісії озвучили умови другого траншу кредиту

"Ми обговорюємо тепер умови другого траншу, які стосуються секторальних реформ – це енергетика, в тому числі. Але за останні 5 років кількість реформ, які запроваджуються, дійсно, вражають – за 5 років їх було більше, ніж за попередні 20 років", - зазначив він.



За його словами, Україна довела, що може запроваджувати реформи в складних умовах – зокрема, в умовах російської агресії.



При цьому він додав, що Україна виконала умови отримання першого траншу.



"Що стосується виконання реформ і зобов’язань, що призвели до програми макрофінансової допомоги, дійсно, той факт, що ми виплатили перший транш, означає, що умови було виконано. Перший транш концентрувався на напрямках – боротьба з корупцією, покращення корпоративного управління державних підприємств і покращення управління громадськими коштами", - зазначив він.



При цьому Президент Петро Порошенко додав, що українська сторона обговорює із європейськими колегами в якості умов надання траншу "абсолютно конкретні напрямки співпраці".



"Зокрема відбудова мікрорайону Східний, який потрапив під обстріл системами залпового вогню в 2015 році, і сьогодні потребує допомоги, це і станції водоочистки на Донбасі, це і відбудова доріг, електрифікація залізничного сполучення, і навіть ми розглядали символічне шевство окремих країн ЄС над містами Донбасу", - зазначив голова держави.



Нагадаємо, 11 грудня Євросоюз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.



Україна направить отриманий від Європейського Союзу перший транш у розмірі 500 млн євро до державного бюджету, зокрема, для впровадження структурних реформ.